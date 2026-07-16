Furgone in marcia prende fuoco ad Arzachena, paura per il conducente

Incendio su un furgone ad Arzachena.

Questo pomeriggio, intorno alle 16:30, ad Arzachena, si è verificato un pauroso incendio su un furgone in marcia. Stando alle prime informazioni, il mezzo ha preso fuoco improvvisamente sulla SP73, nel tratto tra San Pantaleo e l’incrocio per la cittadina. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Arzachena, che ha spento il rogo e ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante. Non si segnalano feriti. Cause in accertamento.

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