Furti notturni a Olbia, il ladro seriale ripreso dalle telecamere

Ondata di furti in via dei Lidi a Olbia.

Non si ferma l’ondata di furti che da settimane tiene sotto scacco la zona di via dei Lidi, a Olbia. La denuncia arriva dai residenti della zona, in particolare via Nilo, i quali hanno raccontato di aver subìto spaccate alle autovetture parcheggiate in strada. Gli episodi si ripetono con una puntualità quasi rituale, alimentando un clima di insicurezza e frustrazione in tutto il quartiere cittadino.

Le immagini registrate da diverse telecamere di videosorveglianza privata hanno immortalato più volte la stessa figura in azione. Si tratta di un uomo con il volto coperto, che entra in scena sistematicamente intorno all’una e mezza di notte. Con estrema calma, il malvivente si aggira tra i veicoli in sosta tentando di forzare le serrature o cercando portiere rimaste inavvertitamente aperte.

Nonostante la frequenza dei colpi, il bottino appare spesso misero, limitandosi a pochi spiccioli lasciati nei cruscotti, occhiali da sole, ombrelli o altri piccoli oggetti. Ciò che preoccupa maggiormente la cittadinanza non è tanto l’entità economica dei furti, quanto l’audacia e la sistematicità con cui l’uomo continua a colpire indisturbato, nonostante la crescente sorveglianza e le numerose segnalazioni alle autorità competenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui