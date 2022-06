I lavori sulla rete idrica di Olbia e Golfo Aranci.

Per mercoledì 29 giugno dalle ore 8 alle 19 il Consorzio industriale di Olbia ha programmato un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta di adduzione alla zona di Pittulongu e alla fascia costiera di Golfo Aranci. Per limitare al massimo i possibili disservizi è già stato realizzato un by-pass provvisorio che consente un parziale servizio di adduzione nei serbatoi costieri ma i volumi trattati non potrebbero essere sufficienti vista anche la particolarità degli alti consumi stagionali.

Pertanto, nella fascia oraria dell’intervento si potrebbero verificare cali di pressione e portata e possibili interruzioni alla fornitura ad Olbia nelle località Pittulongu, Bados, Donnigheddu, Moriscu, e a Golfo Aranci nelle località Nodu Pianu -Punta Bados, Terrata, Sos Aranzos, Villa del Golfo – Sottomonte.

Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.