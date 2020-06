Lavori al potabilizzatore dell’acqua: possibili disagi in alcuni comuni della Gallura

I lavori di Abbanoa.

Per giovedì 11 giugno 2020, le squadre di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione nel potabilizzatore di Pattada al servizio anche di Tempio Pausania, Calangianus, Oschiri, Berchidda, Bortigiadas, Luras e Aggius. Nel dettaglio, sarà installato un nuovo misuratore elettronico nella condotta in ingresso all’impianto.

Per eseguire i lavori, dalle 5 alle 17 sarà necessario sospendere l’attività del potabilizzatore. I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che consentirà di garantire il servizio tramite l’utilizzo delle scorte accumulate ai massimi livelli nei serbatoi e manovre che saranno eseguite in rete per una efficiente distribuzione a Tempio, Calangianus, Bortigiadas, Aggius. Per quanto riguarda Luras, centro che non è servito da un serbatoio, l’erogazione sarà ugualmente garantita grazie all’attivazione di una nuova condotta di bypass, realizzata di recente da Abbanoa, che consente di alimentare il centro abitato dal partitore di Pischinaccia.

Eventuali cali di pressione, limitati alle zone alte, potrebbero verificarsi nel tardo pomeriggio. Il servizio riprenderà comunque a pieno regime appena sarà riavviato il potabilizzatore e ripristinati i livelli nei serbatoi.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

