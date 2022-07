Addio a Pino d’Olbia.

E’ stato uno dei cantanti che hanno fatto la storia della città e della Gallura, Pino d’Olbia, al secolo Giuseppe Fadda, scomparso oggi all’età di 87 anni.

La sua carriera musicale è cominciata negli anni ’60 quasi per caso, quando l’allora giovane artista era stato scoperto dal maestro Astro Mari, quando mentre lavorava si accorse della sua meravigliosa voce. Un dono di natura per l’allora cantante in erba. Da lì la sua ascesa al successo, con una serie di brani in lingua gallurese.

Un artista che, restando sempre ancorato alla sua identità gallurese e olbiese, ha girato anche varie città d’Italia e del mondo, sbarcando anche in Spagna, dove nel 2011 ha tenuto un suo tour nelle città più note del paese e fuori dai confini europei. Questo fa comprendere quanto Pino d’Olbia abbia reso grande la sua città natale, grazie ai suoi successi che sono entrati nel cuore di molti. Il cantante lascia una moglie e due figli, oltre a tante generazioni di olbiesi rimaste orfane di un artista che ha reso importante la città di Olbia e tutta la Sardegna. I suoi funerali si terranno giovedì 28 luglio alle 11 nella chiesa di San Michele Arcangelo, partendo dall’abitazione dell’estinto in via Umberto Nobile, 18.