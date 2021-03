I lavori sulla provinciale tra San Teodoro e Budoni.

Questa mattina la Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia – Tempio ha consegnato alla Ditta I.C.E. di Milia Simone i lavori di riqualificazione, sistemazione e adeguamento della sicurezza della strada provinciale Strada provinciale 1 nei comuni di San Teodoro e Budoni.

L’importo del finanziamento è di euro 381.330,10 a totale carico della Provincia. I lavori interesseranno il rifacimento di alcuni tratti del manto stradale con la rimozione e sostituzione di alcune barriere esistenti.

I lavori riguarderanno anche il rifacimento della segnaletica orizzontale di delimitazione della carreggiata e della mezzeria, da eseguire con vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, in tutto il percorso, comprese linee di arresto.

“Per noi è un intervento strategico che mette in sicurezza una arteria stradale provinciale particolarmente trafficata nel periodo estivo, su cui ci siamo concentrati insieme ai Sindaci interessati all’inizio del mandato”, commenta il Sub-Commissario Pietro Carzedda.

.Per il sindaco di San Teodoro Rita Deretta si tratta di “un importante intervento di valorizzazione del territorio e di conseguente messa in sicurezza di un’arteria di collegamento tra due importanti realtà costiere del territorio gallurese.”

“Opera necessaria – commenta il sindaco di Budoni Giuseppe Porcheddu -strada strategica che mette a sistema due importantissime destinazioni della Gallura, spero che sia l’inizio di una nuova era in tanti sensi a partire dalla nuova provincia del Nordest.”

(Visited 88 times, 88 visits today)