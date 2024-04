“Mi vuole uccidere”, era al telefono con la polizia durante lo scontro frontale

Arrestato per tentato omicidio il 50enne di Carbonia che ha causato il frontale contro l’auto della ex.

Era ancora in linea con la polizia quando il suo ex, accusato di tentato omicidio, si le è piombato addosso con l’auto in corsa lungo la statale 126, ieri pomeriggio a Carbonia. “Aiuto, mi sta seguendo”, aveva detto a 45enne che ora è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Proprio durante il verificarsi del violento impatto fra le due auto, la donna era al telefono con gli operatori del Centro Operativo Telecomunicazione del Commissariato di Carbonia, ai quali aveva poco prima chiesto aiuto, chiamando il Numero Unico 112, non appena si era accorta della presenza dell’uomo nelle sue vicinanze. I poliziotti avevano immediatamente inviato una volante, rimanendo contemporaneamente in costante contatto con lei per monitorare la sua posizione.

Purtroppo però non sono riusciti ad evitare il gesto del 53enne che, causando un frontale, è rimasto anche lui coinvolto e ferito anche se in maniera più lieve della donna. L’uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio, atti persecutori. Nonostante il divieto di avvicinamento, era tornato a tormentare la sua ex, che aveva sporto denuncia lo stesso giorno in cui ha tentato di ucciderla.

Il tentato femminicidio.

Nel frattempo, i poliziotti della Volante, arrivati immediatamente dopo lo scontro, a causa della quale l’auto sulla quale si trovava la donna è stata scaraventata fuori strada, hanno trovato l’uomo ancora a bordo del veicolo, mentre cercava di nascondere un martello sotto il tappetino, con il quale voleva colpire la donna. La donna è stata soccorsa dal 118 e dopo essere stata liberata dalle lamiere dai vigili del Fuoco è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale Brotzu.

Subito gli investigatori della Squadra Mobile insieme ai poliziotti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Carbonia hanno intrapreso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La donna, aveva già denunciato ai Carabinieri per atti persecutori il 53enne, il quale, proprio a seguito di tale denuncia, era già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati.

Nella stessa mattina di ieri la donna aveva presentato una nuova denuncia ai carabinieri nei suoi confronti. L’uomo, infatti, avrebbe continuato a vessare la vittima pedinandola e minacciandola. Già altre volte l’avrebbe seguita in auto e per questo la vittima, vedendolo avvicinarsi a lei anche nel pomeriggio, aveva subito chiesto aiuto, chiamando il 112 NUE, rimanendo in contatto con la sala operativa.

L’arresto.

L’uomo, anch’egli trasportato in ospedale a seguito delle ferite riportate, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di tentato omicidio, stalking e violazione della misura del divieto di avvicinamento alla quale era sottoposto. Si trova tuttora ricoverato a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Aumenta la violenza sulle donne in Sardegna.

La Sardegna è tra le regioni con il più alto numero di femminicidi. Negli ultimi anni è aumentato il numero di donne uccide e l’Isola dagli ultimi posti è salita ai primi tre. Nella regione è cresciuta la violenza di genere e questo fenomeno è purtroppo in aumento rispetto ad altre regioni, dove il rapporto è rimasto più o meno stabile negli anni. Solo lo scorso anno si è assistito ad un calo dei femminicidi, con ”soli” due casi. Ma il 2024 si è aperto con un femminicidio nel mese di febbraio e con quattro tentati femminicidi, prevalentemente nella Sardegna meridionale.

Tentati femminicidi.

I primi di aprile nell’Oristanese un 50enne ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi tentando di annegarla nella vasca da bagno. Lo scorso febbraio una giovane è stata aggredita a coltellate dal suo ex. A Badesi a gennaio un 44enne ha tentato di uccidere l’ex compagna cospargendola di benzina per poi darle fuoco.

