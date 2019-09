Le dichiarazioni del nuovo coordinatore.

La Lega comincia a dar forma alla sua squadra e lo fa partendo dalla Gallura con la nomina a coordinatore provinciale di Gianfranco Abeltino, storico militante e braccio destro del vice coordinatore regionale Dario Giagoni.

“Sono parte attiva della Lega ormai da tre anni e questa mia nomina mi inorgoglisce poiché mostra che la fiducia che ho apposto nel partito è ricambiata – afferma Abeltino – il nostro intento è quello di seguire la linea del nostro leader Matteo Salvini che con coraggio e passione ha proposto un’idea nuova e più dinamica di far politica”.

“Le sfide che ci attendono sono tante, soprattutto in questo momento estremamente delicato per il nostro paese, ma faremo di tutto affinché i cittadini possano dirsi orgogliosi di essere sardi ed italiani. Ringrazio quindi il coordinatore regionale, Guido De Martini, il nostro vice coordinatore, Dario Giagoni, e non ultimo il nostro ex commissario Eugenio Zoffili che grazie al suo impegno e lavoro costante ha reso possibile una reale è seria strutturazione e crescita della Lega in Sardegna” conclude il neo coordinatore provinciale Abeltino.



