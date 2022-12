Il cartello ironico di Giagoni sui rave party

“No ai rave party, sì ad Autunno in Barbagia“, così il deputato gallurese Dario Giagoni alla Camera. Il parlamentare leghista sintetizza la sua posizione sul decreto convertito in legge oggi a Montecitorio. Per sottolineare le irregolarità commesse in quei raduni musicali illegali ha voluto contrapporre il folklore sardo di Autunno in Barbagia.

La nuova legge – in realtà – parte dai rave party, ma arriva ai pentiti e agli obblighi vaccinali. “Il decreto contiene misure riguardanti – spiega Giagoni -: raduni illegali, divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti di detenuti non collaborativi con la giustizia e caduta dell’obbligo vaccinale per personale sanitario contro Sars-Cov-2″.





Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui