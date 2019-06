Polemica sulle spiagge da Golfo Aranci a San Teodoro.

Ritorna sulle spiagge, da Golfo Aranci a San Teodoro, la “moda” di lasciare ombrelloni e lettini in spiaggia per prenotare il posto anche per tutta la stagione. Il caso, come si può notare dalla foto, ritornato alla ribalta nei giorni scorsi, ha alimentato ancora molte polemiche.

Non è la prima volta, infatti, che questo accade sulle spiagge della Gallura, considerando che già lo scorso anno la situazione aveva raggiunto un livello tale da necessitare l’intervento della guardia costiera e della polizia locale, operazione conclusasi con il sequestro di ingenti quantità di materiale da spiaggia.

Guardia costiera e forze dell’ordine raccomandano di non lasciare materiale incustodito per occupare il posto migliore e si augurano che questa pessima abitudine possa ben presto cessare del tutto. Per tutti i trasgressori, infatti, è prevista una sanzione amministrativa, mentre continuerà l’attività di vigilanza delle unità della guardia costiera al fine di garantire il rispetto del demanio pubblico.

