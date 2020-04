Le lezioni della maestra Filigheddu.

Un modo diverso di vivere il tempo della quarantena. Con questo spirito la maestra di Yoga, Cristina Filigheddu, 36 anni di Olbia, ha iniziato a condividere le proprie lezioni sui social. “Ho cominciato a fare lezione online subito dopo l’inizio della quarantena. Volevo fare anche io qualcosa per gli altri, anche se molto piccolo rispetto a chi rischia tanto per noi. Tutti possiamo fare la nostra parte e queste lezioni sono come un piccolo pensiero”. Sulla pagina social di Cristina è possibile quindi seguire le lezioni online che sono gratuite ed aperte a tutti.

“Le lezioni possono essere seguite da chiunque, perché sono pensate per un bacino di utenza più ampio. Certo è diverso che fare lezione per chi seguo personalmente, ma penso che si possa utilizzare questo tempo per fare qualcosa di nuovo. Questo pensiero però non deve essere limitato solo allo Yoga”. È lei stessa poi, a dare consigli e a specificare chi può eseguire gli esercizi durante la lezione, quando una parte è dedicata ai più esperti.

I benefici di questa disciplina non si limitano al solo benessere fisico. “Lo Yoga può essere un valido strumento per alleviare stress e ansia che in questo periodo possono accumularsi. Lo scopo di questa disciplina è proprio questo. Si parte dal corpo per arrivare all’anima e alla pace interiore. Attraverso la meditazione e il controllo del respiro si possono avere diversi benefici perché l’attività fisica non è fine a stessa”.

Il fascino di questa disciplina non si perde grazie all’entusiasmo che Cristina mette nelle sue lezioni. Gli esercizi e i concetti dello Yoga sono spiegati nel dettaglio. Seguire le istruzioni è davvero facile grazie a lei che mostra come fare e fa da guida costantemente con la voce.

(Visited 282 times, 301 visits today)