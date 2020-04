I casi di coronavirus a Monti.

Sono finalmente negativi i tamponi eseguiti sui due cittadini di Monti positivi al coronavirus. L’analisi è stata eseguita nel corso della settimana, anche se la comunicazione ufficiale dell’Ats è stata trasmessa solamente prima di Pasqua. Allo stato attuale, quindi, non ci sono più pazienti positivi al Covid 19.

A Monti sono state in totale 3, dal 20 di marzo, le persone risultate positive al morbo. Una di queste, purtroppo è deceduta lo scorso 25 marzo in ospedale. Il paziente era già ricoverato da tempo per altre patologie.

