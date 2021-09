Lutto per l’Ages di Olbia.

Giornata di lutto per l’Ages di Olbia per la perdita di Lino Ledda, un pezzo importante per l’associazione delle guardie ecozoofile, dove ha dedicato passione e impegno per 8 anni.

Un malore non gli ha lasciato scampo, a soli 62 anni. “Era un amico, una persona disponibile e per bene – lo ricorda il presidente dell’Ages Olbia Ignazio Sanna -, qualche volta dai modi burberi ma sempre motivati dall’interesse per il cittadino. Si è speso tantissimo per la nostra associazione ed è stata una triste perdita”.

Allo stesso modo lo ricordano anche le volontarie e i volontari, che ancora non credono alla notizia della sua scomparsa. “Una grande persona, ci mancheranno le sue ramanzine”. I suoi funerali avranno luogo il 2 settembre alle 11 nella chiesa di Sacra Famiglia.

