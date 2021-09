Il progetto della scuola a Olbia.

Il futuro di Olbia passa anche attraverso la scuola e la riorganizzazione degli spazi. Ieri l’amministrazione comunale ha presentato un progetto importante che riguarderà non solo le scuole cittadine, ma anche la riqualificazione di un quartiere che diventerà verde.

In via Veronese, infatti, nascerà un polo scolastico. “Si tratterà di uno dei progetti più importanti che investirà il tessuto sociale della nostra città – ha dichiarato il primo cittadino – , un unico polo scolastico che, unendo scuola d’infanzia, elementare e media, permetterà l’intera riqualificazione di spazi e logistica per l’intero quartiere”.

Il progetto prevede una riconfigurazione del traffico e degli spazi dedicati a parcheggi e verde pubblico. Per realizzare questa importante riqualificazione nel quartiere è stato fatto un investimento di oltre 5 milioni di euro. Ingenti anche gli interventi sugli impianti sportivi, destinati all’utilizzo anche da parte delle società sportive.

