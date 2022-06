Gli eventi di Plastic Free in Gallura.

Diversi comuni della Gallura partecipano all’Italy Walk organizzato da Plastic Free. Le passeggiate ecologiche della Giornata mondiale dell’Ambiente che si terrà il 5 giugno, si faranno a Olbia, a La Maddalena, a Santa Teresa.

A Olbia i volontari si incontreranno a Cala Saccaia, alle ore 9:15, dove puliranno il sito dai rifiuti. L’evento è organizzato in collaborazione dell’Autorità portuale e sponsorizzato dal Super Pan. A Santa Teresa i partecipanti si incontreranno alle ore 9:30 in via Nazionale (all’altezza della Rotonda), mentre a La Maddalena l’appuntamento è alle 9 in piazza Umberto.