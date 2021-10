“Se non venite subito faccio una sciocchezza” ha detto ai militari.

I carabinieri della stazione di Padru, con il supporto della Sezione radiomobile del reparto territoriale di Olbia, nella tarda serata di ieri hanno proceduto all’arresto di un pluripregiudicato per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale.

il 24enne, di origine brasiliana, è stato fermato dai militari nell’atto di minacciare di morte la compagna. E’ stato l’uomo stesso a chiamare i carabinieri, dicendo che aveva appena avuto una discussione con lei e che se non fossero arrivati subito avrebbe commesso una “sciocchezza”.

I militari sono intervenuti immediatamente in località Sas Enas, trovandolo nelle adiacenze della roulotte dove dimora. alla loro vista, si è scagliato contro i militari in visibile stato di agitazione, cercando di colpire anche la compagna che nel frattempo assisteva alla scena. dopo diversi tentativi di riportarlo alla calma, il giovane ha continuato a sferrare calci e pugni contro i militari.

Il giovane non è nuovo a questo genere di comportamenti: già nel 2019 è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre e del fratello, lo scorso anno è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni gravissime, mentre meno di un mese fa è stato tratto in arresto per spaccio di eroina, cocaina e marijuana.

Attualmente il giovane si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria di Sassari, in attesa del rito per direttissima.