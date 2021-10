L’interrogatorio per il concerto non autorizzato a Olbia.

Saranno interrogati venerdì, dal procuratore di Tempio Pausania, il rapper Salmo e l’imprenditore Kevin Lupetti. L’inchiesta riguarda il concerto non autorizzato, con relativo assembramento, svoltosi lo scorso 13 agosto al molo Brin di Olbia. L’avviso di comparizione è stato ricevuto oggi dagli avvocati dei due indagati.

L’accusa è quella di aver organizzato, in concorso e senza alcuna autorizzazione, il concerto nella quale si radunarono oltre 3.500 fan. Le indagini, affidate agli agenti della Questura di Sassari, hanno rilevato come mancassero i nulla osta e la violazione delle norme di prevenzione anti contagio. Inizialmente l’interrogatorio era previsto per il 29 settembre, ma era saltato a causa di un difetto di notifiche.