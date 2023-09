Lite sul volo Verona-Olbia per il cane di un passeggero

Tensione durante l’atterraggio del volo da Verona.

Tensione a bordo nel volo da Verona a causa di un litigio, scoppiato poco prima dell’atterraggio, alle 15:28, all’aeroporto di Olbia. A bordo dell’aereo Volotea c’è stato un acceso diverbio tra un passeggero e una hostess, a causa della sistemazione del cagnolino.

La lite è stata così forte che è dovuta intervenire la polizia di frontiera di Olbia, guidata dal dirigente Christian Puddu. Prima dell’atterraggio del volo, la hostess aveva chiesto a passeggero di non tenere il cagnolino sopra le gambe per motivi di sicurezza. L’uomo si è arrabbiato e ha cominciato a inveire contro la donna, con parolacce.

Il diverbio tra i due ha causato non pochi problemi a bordo e l’aereo è atterrato in regime di emergenza, anche se non ci sono stati ritardi. La lite è proseguita fino all’atterraggio ed è dovuta intervenire la polizia di frontiera. Ora il passeggero rischia una multa salata e l’inserimento, da parte della compagnia Volotea, nella lista dei passeggeri non più graditi dalla compagnia.

