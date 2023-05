Litigio tra fidanzati ubriachi su volo EasyJet verso Olbia

La lite tra fidanzati sul volo EasyJet.

Una giovane coppia inglese è stata in grado di superare i controlli di sicurezza all’aeroporto di Londra e salire a bordo di un volo Easyjet per Olbia. Una volta in volo, la coppia ha iniziato a litigare e a creare disturbo agli altri passeggeri a causa dell’eccessivo consumo di alcolici. Il comandante del volo, stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, avrebbe chiesto l’intervento della polizia di frontiera per affrontare il problema al momento dell’atterraggio.

Una situazione simile era avvenuta su un traghetto che stava navigando verso Olbia, dove un gruppetto di tre persone aveva causato disturbo ad altri passeggeri. Il comandante aveva avvertito la Guardia Costiera e la polizia di frontiera era intervenuta una volta che la nave ha attraccato a Olbia. In entrambi i casi, le persone coinvolte sono state denunciate per ubriachezza molesta.

