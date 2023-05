I fondi di Egas per le condotte idriche di San Teodoro.

Con la determina dirigenziale del 10 maggio scorso, l’Egas ha dato il suo ok definitivo al progetto esecutivo per i lavori di adeguamento dello schema fognario e depurativo nel comune di San Teodoro. Sono destinati complessivamente all’intervento 1 milione e 200 mila euro, finanziati per il 70% con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e per il restante 30% si farà ricorso a fondi da tariffa. Con l’approvazione del progetto esecutivo, redatto dai tecnici di Abbanoa, gestore unico del servizio, i lavori potranno essere immediatamente appaltati.

Nel dettaglio l’intervento prevede il ripristino, con estendimento, del sistema fognario e depurativo a servizio delle frazioni di Franculacciu, Schifoni e Stazzu Brusciatu. L’adeguamento dell’opera consentirà di garantire alla popolazione un servizio che risponda alle attuali esigenze del territorio, che negli ultimi 20 anni circa ha registrato un incremento della popolazione residente di oltre duemila unità, e che per la sua naturale vocazione turistica, nel periodo estivo ha bisogno di un sistema idrico, fognario e depurativo capace di sopportare carichi intensi e concentrati. La rete fognaria e il depuratore già presenti in quell’area, gravemente danneggiati dalla piena del Rio Maciocco durante l’alluvione del 2009, saranno dismessi e sostituiti con una nuova infrastrutturazione. Sarà poi realizzato il nuovo collettore di Stazzu Brusciatu e un sollevamento per oltrepassare il Rio proprio sotto il viadotto della strada statale 131. Infine, sarà realizzato un collegamento in pressione con Berruiles.

Il presidente Fabio Albieri: “Con l’approvazione di questo progetto restituiamo la giusta dignità ad un territorio importantissimo per l’isola, centrale per il sistema economico legato al turismo in Sardegna. L’impegno dell’Egas è costante nel distribuire le energie in quei territori che vivono maggiori criticità rispetto ad altri e permettere a tutti i centri dell’isola di poter contare su un servizio idrico-fognario efficiente e di qualità”.

