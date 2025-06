L’apertura della Locanda Caddeo a Olbia.

La Locanda Caddeo, appena inaugurata nel cuore di Olbia, sta già registrando un successo straordinario. Il locale è sempre pieno e le prenotazioni non accennano a diminuire, grazie alla sua posizione privilegiata con molti tavolini all’aperto e una terrazza affacciata sul lungomare. Questa nuova apertura conferma la vocazione di Olbia a diventare un punto di riferimento per il turismo e l’imprenditoria innovativa.

L’inaugurazione della Locanda Caddeo a Olbia è il frutto di una storia lunga e ricca di sacrifici, raccontata da Francesco Caddeo, uno dei fondatori del brand. “Tutto è nato con tanta gavetta”, spiega Francesco. “Da ragazzini, io e mio fratello abbiamo lavorato gratuitamente in una pizzeria per imparare i segreti della pizza e della focaccia. Oggi, dopo anni di duro lavoro, siamo orgogliosi di portare il nostro format a Olbia, una città che ci ha subito colpito per la sua bellezza e accoglienza”.

Il nuovo locale, situato in una posizione strategica con vista sul porto, è il risultato di una complessa ristrutturazione di un rudere abbandonato. “Quando abbiamo visto questo immobile, ci siamo innamorati delle sue potenzialità”, racconta Francesco. “Non è stato facile trasformarlo in quello che vedete oggi, ma ne è valsa la pena. È una location unica, pensata per offrire un’esperienza di gusto e convivialità ai nostri clienti”.

La Locanda Caddeo si distingue per il suo approccio originale alla ristorazione, un mix tra tradizione e innovazione. Il format propone taglieri artigianali composti da pizza, focacce, polpettine fatte in casa, supplì di riso e altri fritti, insomma fare un tagliere tutto di prodotti artigianali serviti per un aperitivo-cena. A questi si aggiungono cocktail creativi e una selezione di vini locali, ideali per un aperitivo o una cena informale.

“Volevamo creare qualcosa di diverso, che unisse buon cibo, buon bere e la gioia della condivisione”, continua Francesco. “A Olbia abbiamo trovato un pubblico che apprezza la qualità e l’autenticità, e questo ci rende orgogliosi. Siamo felici della risposta che stiamo ricevendo dalla clientela locale.”

A pochi giorni dall’apertura, la Locanda Caddeo di Olbia sta già riscuotendo un grande successo, confermando le aspettative della famiglia Caddeo. “Siamo davvero contenti della risposta olbiese al nostro format e ai nostri prodotti – dichiara Francesco Caddeo -. Ci troviamo benissimo e stiamo ricevendo tanti apprezzamenti dai clienti locali, il che ci riempie di orgoglio”.

Il successo del locale è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge tutta la famiglia: i due fratelli, Francesco e Antonio, sono alla guida del progetto, mentre i genitori – il papà Angelo, ex carabiniere in pensione, e la mamma Teresa, casalinga con una passione per la cucina tradizionale – forniscono un supporto costante e insostituibile. “È un’azienda familiare a tutti gli effetti”, spiega Francesco. “Mia madre prepara personalmente alcune delle ricette che proponiamo, come le polpettine e i supplì di riso, mentre mio padre ci aiuta con la gestione logistica e organizzativa. È un lavoro di squadra, fatto di sacrifici ma anche di grande soddisfazione”.

L’armonia e la dedizione che caratterizzano l’impresa di famiglia si riflettono nell’atmosfera accogliente e autentica del locale. Ogni piatto, ogni dettaglio del servizio racconta la storia di una famiglia unita dal desiderio di offrire qualcosa di unico alla città di Olbia.

L’arrivo della Locanda Caddeo a Olbia non è un caso isolato, ma parte di un trend più ampio che vede la città crescere sia dal punto di vista demografico che economico. Negli ultimi anni, Olbia ha attirato sempre più investimenti grazie alla sua posizione strategica, al dinamismo imprenditoriale e alla capacità di attrarre un pubblico internazionale.

“Sempre più professionisti scelgono di trasferirsi qui per godere della qualità della vita”, spiega Francesco, “questo ha creato una domanda crescente di servizi di qualità e nuove opportunità imprenditoriali”.

Uno degli aspetti più importanti dell’apertura della Locanda Caddeo è l’impatto occupazionale. Attualmente, il locale ha assunto 15 dipendenti e sta cercando altre 3 o 4 figure professionali. “Il nostro obiettivo era assumere esclusivamente persone del posto”, spiega Francesco. “Purtroppo, non ci siamo riusciti completamente, perché molti candidati erano già impegnati altrove. Abbiamo quindi integrato il team con personale proveniente da altre parti della Sardegna, come Sassari e Cagliari, ai quali abbiamo fornito alloggi temporanei”.

Oltre al personale, la Locanda Caddeo collabora con fornitori locali, rafforzando il legame con il territorio. “Per noi è fondamentale sostenere l’economia locale”, sottolinea Francesco. “Questo è il nostro modo di restituire qualcosa alla comunità che ci ha accolto con tanto entusiasmo.”

Francesco Caddeo non nasconde la sua soddisfazione per l’accoglienza ricevuta dall’amministrazione comunale che ringrazia calorosamente. “Ho trovato grande disponibilità e competenza negli uffici comunali”, dice. “Questo fa davvero la differenza per un imprenditore che arriva da fuori”.

Guardando al futuro, la Locanda Caddeo si prepara a diventare un punto di riferimento per olbiesi e turisti. “Continueremo a fare del nostro meglio ogni giorno”, conclude Francesco. “Vogliamo offrire un’esperienza che valorizzi la nostra terra e le sue tradizioni, senza mai perdere di vista l’innovazione e la qualità”.

