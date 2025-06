Barche senza regole a Porto Pollo, la rabbia dei bagnanti

I bagnanti infuriati a Porto Pollo.

Giornata di disordine sulla spiaggia di Porto Pollo, dove sono stati segnalati comportamenti contrari alle più elementari norme di sicurezza. A destare l’attenzione, in particolare, è stato il continuo via vai delle barche di appoggio.

Le violazioni osservate hanno generato malumore tra i presenti, molti dei quali hanno espresso preoccupazione per l’incolumità di chi si trovava in acqua e per l’apparente mancanza di controllo in un’area notoriamente frequentata da famiglie in cerca di relax. La situazione, più volte segnalata dai frequentatori abituali della spiaggia, evidenzia l’urgenza di un monitoraggio più rigoroso delle attività nautiche e di una maggiore attenzione al rispetto delle normative in vigore.

