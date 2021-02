La Lotteria degli scontrini a Olbia.

Si prevedeva un grande successo per la Lotteria degli Scontrini, vista la mania del gioco degli italiani anche in Sardegna. Tuttavia, a un mese dalla partenza, una ricerca effettuata da Confcommercio ha fatto emergere il flop dell’iniziativa. Malgrado l’83,1% delle aziende abbia adeguato il registratore di cassa telematico per chi presenta il codice di partecipazione alla Lotteria, i clienti scarseggiano.

“In un mese solo una cliente ci ha chiesto della Lotteria. Va detto che noi non lo abbiamo proposto fino adesso, perché solo ieri ci siamo dotati del registratore con un aggiornamento – ha detto Erika Cossu, del negozio di abbigliamento per bambini Brums di Olbia -. L’azienda, dato che siamo in franchising, ci ha dato le disposizioni per il funzionamento dell’iniziativa”.

Aggiornare la cassa è una necessità ed un costo per il commerciante e spesso sono avvenuti solo negli ultimi giorni. “Noi lo abbiamo fatto una settimana fa – ha detto Maria Caterina Salis, dipendente del negozio Arcolandia di Arzachena –. Per quanto riguarda l’iniziativa, pochi ci hanno chiesto che volevano partecipare, mentre noi lo proponiamo sempre e spesso c’è chi non è interessato”.

Il problema dei costi del registratore è quello che certamente preoccupa i commercianti. “Spenderò 120 euro, lo aggiornerò comunque a breve perché ad aprile diventa obbligatorio”, ha detto Giovanna Amadori del negozio Fougy di Olbia.

“Un mese fa ho speso 200 euro e in un mese abbiamo fatto solo 6 lotterie – ha detto Salvatore Giua di Giua abbigliamento a Tempio -. Ad esempio oggi e ieri nessuno ha chiesto di partecipare alla Lotteria degli Scontrini”. Per alcuni commercianti diventa poi troppo complicato gestire la lotteria quando ci le code alle casse. “Ci vuole la penna ottica per non inserire tutto manualmente perché si impiega molto tempo”, conclude Salvatore.

