Olbia ricorda Luca Bussu, morto a 25 anni in un incidente stradale

Il ricordo di Luca Bussu a Olbia.

Cinque anni dopo la tragica scomparsa di Luca Bussu, un giovane di 25 anni originario di Olbia, i familiari si riuniranno per ricordarlo durante una Messa che si svolgerà questa sera alle 19 nella basilica di San Simplicio a Olbia. Il ragazzo era morto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nell’agosto del 2019 nel capoluogo gallurese.

Non è ancora chiaro se un uomo originario della Corsica sia il responsabile del sinistro. Secondo le indagini, il turista, proveniente da uno stop in via Piemonte, avrebbe attraversato la strada con la sua Peugeot mentre sopraggiungeva la Yamaha guidata da Luca, causando l’incidente fatale. Sebbene la Procura della Repubblica di Tempio avesse richiesto l’archiviazione del caso, il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato la riapertura delle indagini.

