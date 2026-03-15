La Maddalena, il cielo si tinge di bianco per salutare Luigi Nativi

L’ultimo saluto di La Maddalena a Luigi Nativi

Un’isola intera si è fermata e il lutto cittadino ha accompagnato l’ultimo saluto di La Maddalena al giovanissimo Luigi Nativi. Non c’era spazio per il vuoto, ieri, sul sagrato della parrocchia di Santa Maria Maddalena. C’era solo una folla immensa, raccolta in un abbraccio silenzioso e profondo attorno ai familiari del 18enne in un momento di indicibile dolore. La comunità isolana non si è limitata a partecipare. Si è fatta scudo e conforto attorno ai genitori e agli amici del diciottenne, la cui vita si è spenta troppo presto lo scorso 9 marzo.

Mentre le bandiere degli edifici pubblici restavano a mezz’asta per il lutto cittadino proclamato dal sindaco Fabio Lai, la vita quotidiana di La Maddalena si è letteralmente fermata. Serrande abbassate e attività sospese hanno accompagnato il rito funebre. Segnando un tempo di riflessione che ha coinvolto tutti, dai compagni di scuola ai tantissimi giovani che seguivano Luigi sui social.

Il momento più toccante è avvenuto proprio all’uscita dalla chiesa: centinaia di palloncini bianchi sono stati liberati verso il cielo. Quasi a voler accompagnare quel ragazzo descritto da tutti come socievole e luminoso.

“Volato tra i cieli azzurri”

Luigi è stato ricordato con parole cariche di poesia. Molti hanno scritto che non se n’è andato, ma è “volato tra cieli azzurri”, lasciando la sua gioia e la sua delicata dolcezza come un’eredità preziosa per chi lo ha conosciuto.

In questi messaggi carichi di emozione, Luigi è stato descritto come un’onda delicata che ha toccato ogni sponda, adagiandosi su ogni riva con la sua naturale simpatia. Il lancio dei palloncini bianchi verso il cielo ha suggellato questo addio, accompagnando il pensiero di un ragazzo che aveva ancora tutto il suo splendido domani davanti a sé. Resta forte il messaggio che nessuna oscurità potrà mai coprire la luce della vita e che Luigi continuerà a “volare leggero” in un cielo più puro.

Mentre la città cerca conforto nel ricordo della sua dolcezza, l’attività degli inquirenti prosegue per fare piena luce sugli ultimi momenti del giovane.

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