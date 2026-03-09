Tragedia a La Maddalena, Luigi muore a soli 18 anni

Grande dolore a La Maddalena per la morte di un 18enne.

La Maddalena è profondamente colpita dalla morte di Luigi, ragazzo di soli 18 anni, evento che ha suscitato sgomento e tristezza tra familiari, amici e cittadini. La notizia, arrivata improvvisamente, ha lasciato un grande dolore tra chi lo conosceva e lo ricordava come un giovane gentile, sempre allegro e disponibile.

“In momenti come questo le parole sono difficili e forse anche insufficienti – ha commentato il sindaco Fabio Lai -. Il pensiero di tutta l’amministrazione comunale va alla famiglia, ai suoi cari e agli amici che stanno vivendo un dolore immenso. In questo momento serve rispetto, discrezione e silenzio. Evitando ricostruzioni, commenti o giudizi che non aiutano. La nostra comunità sa essere unita, stringiamoci, con rispetto e umanità, attorno a chi oggi sta soffrendo come tutti noi”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui