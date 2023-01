Cordoglio anche in Gallura per la scomparsa di Gianluca Vialli.

Con un breve comunicato i familiari di Gianluca Vialli, ex centravanti di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, questa mattina hanno reso noto il decesso dell’ex calciatore, pochi giorni dopo la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, anche lui ex sampdoriano.

“Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di Gianluca Vialli – si legge nel comunicato dei familiari -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”.

La notizia ha suscitato grande commozione in tutto il mondo, tra tifosi, amici, ex compagni di squadra e giornalisti, che stanno inondano i social media con commossi messaggi di cordoglio.

Tra questi, numerosi amici e conoscenti che Vialli aveva in Gallura, dove trascorreva le vacanze quasi tutti gli anni tra Liscia Ruja e Porto Cervo, giocando a pallone in spiaggia e al campetto di Cala di Volpe con altri calciatori e persone del posto: “Caro Luca, amico vero e uomo meraviglioso, che mi hai onorato della tua amicizia e mi hai aiutato molto fino all’ultimo, sei un grande uomo da cui ho sempre preso esempio, ho avuto la fortuna di poterti stare vicino – scrive Corrado Anghelè, originario di Genova, dove aveva conosciuto Vialli, ma residente a Porto Cervo da 24 anni -. Ci ho sperato tanto perché lo so quanto hai lottato e quanto sei stato male ma trovavi sempre tempo per tutti. Ce lo siamo detti, io ti porterò sempre nel cuore e cercherò sempre di fare in modo che i miei figli prendano esempio da te. Sto riascoltando l’ultimo tuo messaggio e piango, non posso fare altro perché il dolore è troppo forte. Ma lo so cosa mi diresti, e quindi ora vola libero e sereno. Sei stato unico, un simbolo anche per chi non amava il calcio. Speravo che saresti riuscito ad esaudire un tuo desiderio ma non te lo hanno permesso. Mi mancherai tanto”.

Ricorda Gianluca Vialli anche la giornalista, scrittrice e poetessa di Olbia Marella Giovannelli, che lo conobbe in occasione di un concerto di Gianna Nannini a in Costa Smeralda: “Gianluca Vialli si è spento dopo una battaglia durissima che ha combattuto con grande coraggio, forza e dignità. Di lui, quella notte d’estate del 2006, mi colpì la gentilezza. Era in corso il concerto di Gianna Nannini al Cala di Volpe e io mi avvicinai al tavolo del campione per fissare la sua immagine nel mio libro “Fotograffiati”. Proprio in quel momento ci raggiunse un cameriere che, emozionato, chiese al suo idolo di essere inserito nella foto, come ricordo di una serata per lui molto speciale. Il sorriso bello e spontaneo di Vialli fu la risposta migliore, precedette il suo “si” e arrivò insieme al mio clic” – foto qui sotto -.

Lo scatto di Marella Giovannelli a Gianluca Vialli

Hanno espresso cordoglio anche il Cagliari Calcio e Gigi Riva: “Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Gianluca Vialli, attaccante formidabile ed eccezionale uomo di sport. Un esempio per sempre, ciao Gianluca“, si legge nel comunicato della squadra rossoblu, “Mi dispiace, era un ragazzo che sprigionava la sua gioventù. Era simpatico, di compagnia, divertente. Se ne va un pezzo di noi”, il commento a caldo di Gigi Riva attraverso l’unione Sarda.

Gianluca Vialli lascia la moglie Cathryn, sposata nel 2003, e due figlie: Olivia e Sofia.

Gianluca Vialli nelle sue vacanze in Gallura

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui