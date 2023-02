Lutto a Olbia per la scomparsa di Emilio Edoardo Cocco.

Era originario di Olbia, ma viveva da diversi anni in Toscana, Emilio Edoardo Cocco, ufficiale dei carabinieri in pensione. Aveva 78 anni e sicuramente sarà ricordato non solo per il suo passato con l’Arma, ma soprattutto per le qualità umane. Uomo buono e generoso, ha saputo tener forte il legame con la Gallura.

Nella penisola si era trasferito con la moglie Giovannina, anch’essa sarda, dalla quale ebbero due figli, Giuseppe e Marco. Dopo la cremazione, avvenuta a Firenze, i funerali si terranno domani nella basilica di San Simplicio, a Olbia, alle 10:30.

