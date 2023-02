L’allontanamento per un giovane di Arzachena.

Il giovane accusato di tortura ai danni di Filippo, il clochard marocchino di 54 anni trovato morto nel dicembre 2020 ad Arzachena, torna a far parlare di se. Nei giorni scorsi è stato raggiunto da un provvedimento del gip di Tempio, che ha disposto l’allontanamento dall’abitazione in cui viveva. L’accusa è quella di maltrattamenti alla madre e altri parenti.

Il ragazzo comparirà domani davanti al gup per spiegare cosa lo abbia spinto, insieme ad altri ragazzi, a bullizzare e picchiare Abdellah Beqeaw, da tutti conosciuto come Filippo. L’uomo venne ritrovato senza vita nel parcheggio sotterraneo dell’Eurospin. Scene riprese da diversi smartphone e poi rimbalzate in rete, che hanno suscitato grande indignazione.

