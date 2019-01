Lutto nel mondo dello sport, addio a coach Schettino della Pallavolo Olbia

Grande commozione in città per la scomparsa di Andrea Schettino

È venuto a mancare prematuramente Andrea Schettino, 44 anni, già allenatore della Pallavolo Olbia. Nella pallavolo da quando aveva 8 anni, da coach aveva condotto la squadra in serie C portandola alla promozione in Serie B nel 2018. Da quest’anno aveva assunto l’incarico di Direttore Sportivo della compagine olbiese. Lutto e grande commozione nel mondo dello sport e in tutta la comunità olbiese, in cui Schettino, originario de La Maddalena, era molto conosciuto e stimato.

