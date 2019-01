“A Olbia troppe automobili”. Evento di trekking urbano

Questa mattina camminata dalla stazione dei treni all’Ospedale Nuovo

Si svolgerà questa mattina la camminata urbana di osservazione, con un percorso che partirà dalla stazione dei treni , per arrivare all’Ospedale nuovo, e ritorno, per promuovere gli spostamenti a piedi. L’iniziativa è organizzata dall’associazione hub.MAT, laboratorio per la mobilità, l’ambiente ed il territorio, con sede a Olbia, ed avrà inizio alle ore 11:00 dalla stazione dei treni. La camminata, aperta a chiunque voglia partecipare, ha tra gli obiettivi quello di tracciare il percorso pedonale più breve, diretto, sicuro e confortevole per raggiungere dal centro storico l’Ospedale Nuovo di Olbia e tutte le tappe intermedie, come le case dei partecipanti. “Il nucleo urbano di Olbia può essere coperto in largo e in lungo senza auto – afferma Roberta Calcina, presidente dell’associazione – Crediamo nella necessità di ridurre il numero di auto e gli spostamenti in auto in area urbana, incomparabilmente più alti che in ogni altro paese europeo. Cerchiamo di esorcizzare la paura delle distanze a piedi, che sembrano impossibili se non le percorri mai, ma a ben vedere sono meno di 30 minuti a passo svelto”.

Saranno importanti le opinioni di tutti i partecipanti anche per eventuali segnalazioni al Comune. “Raccoglieremo le impressioni dei partecipanti sulla facilità o difficoltà di camminare fino lì – conferma il presidente Calcina – Magari li convinceremo che la prossima volta sarà possibile andarci a piedi. Se poi riusciremo a raccogliere consigli per il Comune, per migliorare il percorso, lo faremo.” E proprio per quest’ultimo motivo, durante la camminata, saranno fatte foto e verranno annotate la lunghezza effettiva del percorso complessivo, circa 3 km solo l’andata, il tempo di percorrenza, previsti 35 minuti, le sezioni provviste e prive di marciapiede e le condizioni dell’infrastruttura pedonale e degli attraversamenti, oltre che i punti pericolosi

(Visited 65 times, 65 visits today)