La Maddalena, l’ex ospedaletto Garibaldi verrà presto ristrutturato

Non ancora deciso come verrà impiegato l’ex ospedaletto Garibaldi.

Non è stato ancora deciso quale sarà la destinazione del bene dopo la ristrutturazione, l’unica cosa certa è che l’ex ospedaletto Garibaldi di La Maddalena verrà ristrutturato. Lo stanziamento di 800mila euro è già possibile, in quanto i fondi sono già disponibili nelle casse comunali. Il progetto definitivo è già pronto. Pertanto, come si legge su l’Unione Sarda, la giunta comunale ha preso atto che sia tutto pronto e deliberato l’inizio dei lavori.

L’ex ospedaletto ha una struttura architettonica a U, diversi accessi che si affacciano direttamente sul diverse strade e uno ad arco dentro il cortile. Il piano terra ha una superficie di 205 mq. Ai piani superiori si accedeva tramite una scala esterna che oggi non esiste più. Al piano superiore erano situate le stanze del pazienti. Si tratta di una superficie di 162mq, dove un disimpegno centrale garantisce il collegamento tra le camere e tra l’esterno e l’area in cui si affacciano le camere.

In attesa che sia definita la destinazione dell’immobile, dopo diversi annunci negli anni, sembra finalmente giunto il momento dell’ospedaletto Garibaldi, che avrà, finalmente, nuova vita.

