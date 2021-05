La Maddalena, il Parco dell’Arcipelago studia la patella ferruginea

Lo studio nell’ambito del progetto “Sicomarplus”.

Sono iniziati i rilievi del progetto “Sicomarplus” sulla patella ferruginea. Lo ha comunicato il Parco dell’Arcipelago di La Maddalena in una nota stampa.

“La specie è fortemente minacciata di estinzione e protetta a livello internazionale – si legge nel comunicato -. Lo studio sulla sua presenza nell’Arcipelago di La Maddalena con particolare riguardo a distribuzione, densità ed abbondanza, permetterà al Parco di aggiornare i dati riguardanti la specie e la conoscenza sui possibili impatti causati da accidentali sversamenti di petrolio dovuti al traffico marittimo nelle Bocche di Bonifacio“.

Il progetto “Sicomarplus” è nato nel 2018 dalla collaborazione tra Francia e Italia per la salvaguardia dell’ecosistema marino. Da un lato si lavora con un sistema di condivisione delle informazioni che dovrebbe permettere la gestione in sicurezza delle rotte, dell’accesso ai porti e l’attraversamento delle aree pericolose, in modo da assicurare una risposta efficace alle emergenze in tempi stretti. Dall’altro si prevede il rafforzamento del monitoraggio dell’area attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate.

