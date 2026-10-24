Maestrale sulla Sardegna, il traghetto Moby Aki fa rotta su Olbia

Il traghetto Moby Aki fa rotta su Olbia.

Il forte maestrale che soffia sul mare della Sardegna ha costretto la nave Moby Aki a modificare il proprio itinerario, dirottando la traversata verso Olbia anziché proseguire fino a Porto Torres. La nave, partita venerdì sera dal porto di Genova, era diretta allo scalo del nord-ovest dell’Isola, ma le condizioni meteo marine hanno reso necessario un cambio di programma. La Moby Aki è arrivata questa mattina, poco prima delle 8, nel porto di Olbia, dove ha trovato approdo dopo la variazione della rotta decisa dal comandante per affrontare la situazione legata ai forti venti. Il viaggio, inizialmente previsto verso Porto Torres, ha quindi subito una modifica con conseguenze sull’organizzazione della traversata e sui programmi dei passeggeri.

Il maestrale, quando soffia con particolare intensità, può infatti rendere più difficoltosa la navigazione nelle acque che circondano la Sardegna, imponendo alle compagnie marittime di adeguare i collegamenti in base alle condizioni del mare e alle valutazioni di sicurezza. Per i viaggiatori diretti a Porto Torres, il cambio di destinazione ha comportato inevitabili disagi, legati soprattutto alla necessità di rivedere gli spostamenti una volta raggiunta la Sardegna. La compagnia ha comunque previsto una misura a tutela dei passeggeri che hanno scelto di rinunciare al viaggio: per loro è stato assicurato il rimborso integrale del biglietto. La nave resterà a Olbia e ripartirà questa sera con destinazione Genova, secondo il programma comunicato. La modifica dell’itinerario si inserisce dunque in una giornata condizionata dal vento, che continua a rappresentare un elemento determinante per la regolarità dei collegamenti marittimi da e verso la Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui