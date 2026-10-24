Il potabilizzatore di Pischinaccia verso il pieno regime a Tempio

Il collaudo del potabilizzatore di Pischinaccia.

A Tempio Pausania si apre la fase di collaudo del nuovo potabilizzatore di Pischinaccia, realizzato insieme al collegamento con la diga di Monte di Deu. Conclusi i lavori, saranno ora testate e regolate le apparecchiature dell’impianto, in un percorso che proseguirà fino alla fine dell’anno.

Per consentire il funzionamento a piena potenza della struttura e dell’impianto di sollevamento collegato alla diga, sono previsti interventi sulle linee e sulle cabine elettriche. Le operazioni saranno realizzate grazie alla collaborazione con E-Distribuzione e al confronto con i vertici regionali della società. L’obiettivo è garantire entro la fine dell’anno l’alimentazione elettrica necessaria per portare il potabilizzatore alla piena produzione.

Il dialogo avviato sul progetto di Pischinaccia ha inoltre aperto la strada a una nuova modalità di collaborazione tra le parti. L’intenzione è condividere già in fase di programmazione i grandi investimenti relativi alle infrastrutture con elevati consumi energetici, così da coordinare per tempo le esigenze degli impianti e quelle della rete elettrica.

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