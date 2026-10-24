Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.
Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.
Tempio Pausania
A Tempio Pausania cercano 1 tirocinante animatore turistico.
Loiri Porto San Paolo
A Loiri Porto San Paolo cercano 1 conduttore di macchinari per il movimento terra (con contratto a tempo determinato), 1 muratore in pietra e mattoni, 1 manovale edile (con contratto a tempo indeterminato).
Arzachena
Ad Arzachena cercano 1 operaio agricolo specializzato. Si offre contratto a tempo determinato
Olbia
A Olbia cercano 100 guardie particolari giurate aeroportuali, 2 addetti alle vendite, 1 operaio metalmeccanico, 1 magazziniere, 2 carpentieri e falegnami edili, 2 muratori, 2 manovali. Si offre contratto a tempo determinato.
Annunci Aspal.
Sardegna
In Sardegna cercano 1 project manager tecnico. Si offre contratto a tempo indeterminato.
Cantieri comunali.
Alà dei Sardi
Il Comune di Alà dei Sardi assume per il cantiere 2 operai qualificati / conduttori di macchine forestali. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 23 ottobre. Info nel CPI di Olbia.
Legge 68.
Arzachena (Porto Cervo). 3 Addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 3 addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 29 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.