Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura.

Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Per mandare il curriculum è necessario connettersi al sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Tempio Pausania

A Tempio Pausania cercano 1 tirocinante animatore turistico.

Loiri Porto San Paolo

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 conduttore di macchinari per il movimento terra (con contratto a tempo determinato), 1 muratore in pietra e mattoni, 1 manovale edile (con contratto a tempo indeterminato).

Arzachena

Ad Arzachena cercano 1 operaio agricolo specializzato. Si offre contratto a tempo determinato

Olbia

A Olbia cercano 100 guardie particolari giurate aeroportuali, 2 addetti alle vendite, 1 operaio metalmeccanico, 1 magazziniere, 2 carpentieri e falegnami edili, 2 muratori, 2 manovali. Si offre contratto a tempo determinato.

Annunci Aspal.

Sardegna

In Sardegna cercano 1 project manager tecnico. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Cantieri comunali.

Alà dei Sardi

Il Comune di Alà dei Sardi assume per il cantiere 2 operai qualificati / conduttori di macchine forestali. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 23 ottobre. Info nel CPI di Olbia.

Legge 68.

Arzachena (Porto Cervo). 3 Addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

Un’azienda cerca, per la sede di Arzachena a Porto Cervo, 3 addetti ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande entro il 29 ottobre. Info nel CPI di appartenenza.

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