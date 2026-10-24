Lancette indietro per l’ora solare, si dorme un’ora in più

Il ritorno all’ora solare.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 termina l’ora legale. Alle 3 le lancette torneranno alle 2: mattinate più luminose e pomeriggi più brevi anche in Sardegna.

L’autunno porta con sé uno degli appuntamenti consueti del calendario: il ritorno all’ora solare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 sarà necessario spostare indietro le lancette degli orologi di sessanta minuti. Quando saranno le 3 del mattino, infatti, torneranno le 2, regalando simbolicamente un’ora di sonno in più. Il cambiamento interesserà tutta Italia e segnerà la conclusione dei sette mesi di ora legale, iniziata lo scorso 29 marzo. Un passaggio che accompagnerà progressivamente verso la stagione invernale, modificando la distribuzione della luce naturale durante la giornata.

Più luce al mattino, tramonti anticipati.

L’effetto più evidente sarà il diverso rapporto con la luce. Da domenica mattina il sole sorgerà prima secondo l’orario dell’orologio, mentre il tramonto arriverà un’ora prima rispetto al giorno precedente. Le giornate sembreranno quindi più corte, soprattutto nel pomeriggio, quando il buio arriverà più rapidamente per chi esce dal lavoro, accompagna i figli a scuola o pratica attività all’aperto. Il cambiamento si farà sentire nelle abitudini quotidiane: più luminosità nelle prime ore del giorno, ma meno tempo a disposizione per godersi la luce naturale nel tardo pomeriggio. Il ritorno all’ora solare non modifica la durata effettiva delle giornate, determinata dal movimento della Terra e dall’alternarsi delle stagioni. Cambia, invece, il modo in cui l’orario ufficiale si rapporta alla luce del sole.

Orologi e dispositivi: cosa bisogna fare.

Per smartphone, computer, tablet e smartwatch collegati alla rete, il passaggio avverrà generalmente in automatico, senza necessità di interventi. Andranno invece controllati gli orologi analogici e gli apparecchi che non aggiornano autonomamente l’ora, come alcuni orologi da parete, sveglie e display di elettrodomestici. Il consiglio è quello di verificare gli orari degli appuntamenti e degli eventuali spostamenti programmati per la mattina di domenica, soprattutto se si utilizzano dispositivi non sincronizzati.

Il cambio dell’ora e i ritmi quotidiani

Il passaggio all’ora solare può richiedere qualche giorno di adattamento. Anche se la notte del cambio permette formalmente di dormire un’ora in più, il diverso orario della luce può influenzare temporaneamente il ritmo sonno-veglia e le abitudini quotidiane. Mantenere orari regolari per il riposo, esporsi alla luce naturale durante la giornata e concedersi qualche giorno per abituarsi al nuovo orario sono accorgimenti utili per affrontare la transizione.

Quando tornerà l’ora legale?

L’ora solare resterà in vigore per i mesi invernali. Il prossimo cambio è previsto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2027, quando le lancette verranno spostate avanti di un’ora, dalle 2 alle 3, per il ritorno all’ora legale.

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