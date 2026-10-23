Olbia e la Sardegna trascinano la crescita delle crociere in Italia

Olbia verso il record per le crociere.

Olbia è pronta a guidare il nuovo boom del traffico delle crociere a livello nazionale, ponendosi come il vero e proprio motore dell’espansione insulare emersa ai lavori dell’Italian Cruise Day di Livorno. Nel 2027 saranno infatti proprio le isole a registrare la crescita più marcata a livello nazionale, con un aumento del 7,9% dei passeggeri movimentati e performance record da parte dei principali scali storici.

I dati.

Nel 2027 saranno infatti le isole a registrare l’incremento più marcato a livello nazionale, con un +7,9% di passeggeri movimentati, trainando l’intero settore insieme al Centro-Sud Tirreno. In questo quadro di forte espansione insulare, che vede anche scali vicini come Alghero toccare picchi record (+67% e 40mila crocieristi), lo scalo olbiese e il network sardo confermano la propria centralità nel catalizzare i flussi turistici in arrivo nel Mediterraneo.

I dati presentati da Risposte Turismo evidenziano un 2027 da record per ben nove porti italiani, tra cui spiccano Palermo, La Spezia, Messina, Salerno, Catania e Portofino, accanto ai colossi storici Civitavecchia e Napoli. Su scala regionale, il Lazio mantiene la leadership per numero di passeggeri movimentati (oltre 3,8 milioni), seguito da Liguria e Campania. La Sicilia conserva invece il primato per numero di approdi con oltre 1.250 navi previste, mentre Campania e Lazio si contendono le posizioni successive. Un trend di crescita generalizzato che premia il Tirreno e l’area insulare, a fronte di una leggera flessione prevista per i bacini dell’Adriatico e dello Ionio.

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