Meteo, weekend instabile in Gallura: attese piogge e temperature in calo

Olbia e il nord-est della Sardegna si preparano a un fine settimana all’insegna della variabilità. Sabato 24 ottobre possibili rovesci e venti in rinforzo, mentre domenica il tempo resterà incerto. Nuvole, possibili precipitazioni e temperature in diminuzione. È questo il quadro meteorologico che si profila per il prossimo fine settimana in Gallura, dove l’autunno sembra intenzionato a farsi sentire con maggiore decisione dopo le giornate più miti delle scorse settimane.

Secondo il bollettino dell’ARPAS, la giornata di venerdì sarà caratterizzata da una nuvolosità irregolare, con un peggioramento atteso dalla sera e possibili precipitazioni inizialmente sui settori nord-occidentali dell’Isola. La situazione potrebbe diventare più instabile sabato 24 ottobre, quando sono previste piogge sparse e un generale calo delle temperature massime. I fenomeni potrebbero attenuarsi in serata, ma l’evoluzione resta da seguire con attenzione.

A Olbia e lungo la costa gallurese il tempo potrebbe presentare momenti di pausa tra le precipitazioni e possibili schiarite. Nelle zone interne, da Tempio Pausania verso l’alta Gallura, il clima sarà più fresco, soprattutto nelle ore serali e al mattino.

Un elemento da non sottovalutare sarà il vento. Nel corso del fine settimana è attesa una rotazione delle correnti verso il Maestrale, con possibili rinforzi e un conseguente aumento del moto ondoso. Le condizioni del mare andranno quindi monitorate, in particolare per chi programma spostamenti in barca o attività lungo la costa.

Per domenica 25 ottobre il quadro rimane incerto: saranno necessari ulteriori aggiornamenti per definire meglio la distribuzione delle piogge e le eventuali finestre di miglioramento. Il consiglio, per residenti e visitatori, è di seguire i bollettini ufficiali nelle prossime ore, soprattutto in vista delle attività all’aperto e degli spostamenti lungo la costa e nelle aree interne della Gallura. Le previsioni potranno essere aggiornate con l’avvicinarsi del fine settimana, quando sarà possibile delineare con maggiore precisione tempi e intensità dei fenomeni.

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