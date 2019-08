Il campione di basket Magic Johnson.

Passeggiata a Porto Cervo per Magic Johnson, tra selfie, strette di mano e abbracci. Il campione di basket era in questi giorni in Costa Smeralda per una breve vacanza e anche per partecipare alla festa di compleanno del Billionaire.

La star dell’Nba non si è trattenuto, peró, dal camminare per Porto Cervo, come un normale turista, dove è stato immediatamente riconosciuto. In tantissimi gli hanno chiesto una foto ricordo e lo hanno osannato come si conviene ad un campione del suo livello.

(Visited 89 times, 89 visits today)