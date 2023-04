Il concerto di Malika Ayane a L’Agnata.

Mercoledì 9 agosto ritorna un appuntamento ormai immancabile di Time in Jazz. Un evento imperdibile del festival, il concerto in omaggio a Fabrizio De André nella sua casa a L’Agnata. Qui, nelle campagne di Tempio si esibirà Malika Ayane.

Per omaggiare il cantautore genovese è stata scelta un’altra voce femminile. Dopo la cantante Tosca, protagonista l’anno scorso, è la volta di Malika, cantante eclettica che vanta allori a Sanremo, dischi d’oro e di platino in bacheca, collaborazioni con illustri artisti, autori e produttori nazionali e internazionali, capace di riempire club e teatri con concerti sempre coinvolgenti e mai scontati. Il concerto, con inizio alle 18, è presentato da Time in Jazz con il sostegno di Bibanca. Al termine un “Aperijazz” offerto da Rau Arte Dolciaria e Lucrezio R.





