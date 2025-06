Malore durante la corsa, si accascia e muore a Porto Rotondo

Turista muore dopo un malore a Porto Rotondo.

Un malore improvviso ha stroncato la vita di un turista mentre correva per le vie di Porto Rotondo, all’ingresso della frazione di Olbia. L’uomo, che aveva 53 anni, si è accasciato all’improvviso durante la sua sessione di jogging, crollando sull’asfalto sotto gli occhi increduli dei passanti. Il turista era membro dell’equipaggio di una compagnia aerea e si trovava nella frazione in vacanza.

La tragedia si è consumata in pochi minuti. Alcuni testimoni hanno immediatamente allertato i soccorsi e sul posto è arrivata in tempi rapidi un’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni sforzo si è rivelato vano. Per il turista non c’era ormai più nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere.

Nel frattempo sono giunti sul luogo anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per chiarire i contorni dell’accaduto. Le cause del decesso restano al momento da accertare, anche se tutto fa pensare a un malore improvviso, forse legato a una patologia preesistente non ancora emersa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui