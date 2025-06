Lavori di Abbanoa, problemi con l’acqua a Santa Teresa e Palau

Due giorni di problemi con l’acqua a Palau, Santa Teresa e San Pasquale

Manutenzione di un condotta da parte di Abbanoa, per due giorni ci saranno problemi con l’acqua a Palau e Santa Teresa Gallura.

“Per le giornate di martedì 10 e mercoledì 11 giugno 2025 i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione sulla condotta adduttrice nella località Strada Saltara – Lu Banconi, a servizio della frazione di San Pasquale in territorio del Comune di Santa Teresa Gallura. Per l’esecuzione dell’intervento sarà necessario chiudere il flusso idrico sulla linea a servizio delle utenze di Santa Teresa di Gallura, della frazione di San Pasquale e del Comune di Palau. L’interruzione è programmata dalle 7 alle 21: sono previsti cali di pressione e temporanee sospensioni dell’erogazione nei giorni e nella fascia oraria indicata. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori”.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

