Meteo a Olbia e in Gallura, le previsioni per il 19 maggio

Le previsioni meteo per il 19 maggio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per domani, martedì 19 maggio, a Olbia e in Gallura il tempo sarà stabile e soleggiato con clima mite e ventilazione in attenuazione. La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, mentre nel pomeriggio si potranno osservare soltanto alcuni passaggi nuvolosi senza effetti sul tempo. Le condizioni saranno favorevoli anche per i tanti turisti già presenti tra Olbia, la Costa Smeralda e le principali località balneari della Gallura, dove il clima inizierà ad assumere caratteristiche quasi estive.

Temperature e venti

Le temperature saranno in aumento con minime tra 17 e 19 gradi e massime fino a 24-25 gradi nelle ore centrali della giornata. I venti soffieranno deboli o moderati lungo la costa con mare generalmente poco mosso e condizioni adatte per attività all’aperto, escursioni e giornate in spiaggia.

La temperatura dell’acqua sarà intorno ai 19 gradi, ancora fresca ma più piacevole rispetto alle settimane precedenti soprattutto durante le ore più calde della giornata. Il bagno sarà quindi possibile soprattutto nelle spiagge più riparate dal vento, soprattutto per chi è qui in vacanza e non vuole rinunciare al mare.

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