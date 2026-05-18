Olbia piange nonnino Antonio, se ne è andato a 103 anni

Addio ad Antonio Loi.

Dolore a Olbia per la scomparsa di Antonio Loi. Se ne è andato all’età di 103 anni uno dei nonnini più anziani della città. La 103esima candelina l’ha soffiata il 5 febbraio scorso, circondato dai suoi più cari affetti. Originario di Orosei, nel Nuorese, viveva in città da tantissimi anni dove risiede oggi la sua famiglia.

La scomparsa di zio Antonio ha colpito duramente la comunità di Olbia, che conosceva e voleva bene il nonnino. Nel 2024 il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, aveva festeggiato il traguardo di Antonio che aveva superato il traguardo dei cent’anni festeggiando gli anni circondato dalle figlie e dai suoi parenti. Con la sua dipartita oggi è un giorno triste in città. Il suo funerale si terrà domani, martedì 19 maggio, nella chiesa della Sacra Famiglia.

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