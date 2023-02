Malore per un tifoso dell’Olbia: si sente male in curva ad Ancona

Un giovane tifoso dell’Olbia si sente male durante il match.

Paura durante il match di campionato tra l’Ancona e l’Olbia. Un giovane tifoso dei Bianchi si è sentito male e si è accasciato a terra. E’ accaduto allo stadio del Conero, mentre si disputava la partita con i biancorossi anconetani.

Il ragazzo, 23enne, si trovava in Curva Sud insieme ad altri tifosi dell’Olbia quando ha avuto il malore improvviso. Sul posto è arrivato il personale del 118, che gli ha prestato le prime cure per poi trasferirlo all’ospedale di Ancona per gli accertamenti.