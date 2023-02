Ecco il video della rovesciata di Ragatzu

Non è di Cristiano Ronaldo: l’ultima meravigliosa rovesciata che illumina il mondo del calcio è di Daniele Ragatzu, con la maglia dell’Olbia. Il bomber cagliaritano ha segnato la rete del vantaggio ad Ancona con un colpo di bravura diventato subito virale. La sua rovesciata in piena area di rigore ha fatto impazzire non solo i tifosi galluresi, ma tutti gli amanti del calcio. Anche se poi i padroni di casa hanno trovato il pareggio per il definitivo 1-1.

“E ora sì che la Calciatori Panini può studiare il rebranding…” scrive l’Olbia calcio su Facebook. Il riferimento è alla celebre rovesciata (in difesa, però) di Carlo Parola diventata l’inconfondibile simbolo degli album di figurine.

Ecco il video del capolavoro di Ragaztu: