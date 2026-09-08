Incendio nella notte a Olbia, auto distrutta dalle fiamme

L’ennesimo incendio di un’auto a Olbia.

Allarme nella notte a Olbia, dove un’auto è stata interessata da un incendio in via Alessandro Volta. L’intervento dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 3, quando la squadra del Distaccamento di Olbia ha raggiunto la zona per fronteggiare il rogo. Le fiamme hanno coinvolto il veicolo, ma la vicinanza con un’abitazione ha reso necessario un intervento tempestivo per impedire che l’incendio potesse estendersi all’appartamento adiacente. Gli operatori del 115 hanno operato per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area, riuscendo a evitare che le fiamme raggiungessero l’edificio.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.

Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Olbia intervenuti sul posto per raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto e verificare l’eventuale origine accidentale o di altra natura del rogo. Nella zona è arrivato anche il personale sanitario, mentre al termine delle operazioni dei vigili del fuoco sono state effettuate le verifiche necessarie per escludere ulteriori situazioni di pericolo.

Pochi giorni fa l’incendio di alcuni trattori in via Mincio.

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio era divampato nel piazzale di via Mincio coinvolgendo 8 trattori stradali. L’allarme era scattato poco dopo la mezzanotte e ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

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