Operazione antidroga in Gallura, 13 persone finiscono in carcere

L’operazione antidroga in Gallura.

Un nuovo colpo al traffico di droga in Gallura arriva al termine di un’articolata attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Porto Cervo. Nelle ultime ore è stata eseguita un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio Pausania nei confronti di 19 persone, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta rete di spaccio di stupefacenti. Per 13 degli indagati il provvedimento prevede la custodia cautelare in carcere. Le altre persone coinvolte sono invece destinatarie di differenti misure, secondo quanto stabilito dall’autorità giudiziaria.

La distribuzione di cocaina in Gallura.

Al centro dell’indagine ci sarebbe un’organizzazione dedita, secondo l’ipotesi accusatoria, alla distribuzione di cocaina. L’attività avrebbe interessato un’ampia parte del territorio della Gallura, con episodi che, stando agli elementi raccolti dagli investigatori e alle contestazioni della Procura, avrebbero riguardato Arzachena, Olbia, Palau, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania e La Maddalena. L’operazione rappresenta un ulteriore sviluppo di un’inchiesta avviata da tempo e che avrebbe consentito agli investigatori di ricostruire progressivamente una rete di rapporti e presunti canali di approvvigionamento e distribuzione della sostanza stupefacente.

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha coordinato le indagini.

Il procuratore di Tempio Pausania ha coordinato il lavoro investigativo, sviluppato nell’arco di diversi mesi. Le misure eseguite nelle ultime ore costituiscono infatti una nuova tranche dell’attività giudiziaria, arrivata dopo altri interventi che avevano già portato, nel corso dei mesi precedenti, a diversi arresti. Gli ultimi provvedimenti segnano quindi un ulteriore passaggio dell’inchiesta, che punta a fare piena luce sulla presunta rete di spaccio e sui ruoli attribuiti alle persone coinvolte. Gli indagati dovranno ora affrontare le successive fasi del procedimento e potranno fornire la propria versione dei fatti nelle sedi previste dalla legge.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui