Il plauso del Sic Sardegna sulle indagini dell’omicidio a Buddusò.

La segreteria regionale del Sindacato Indipendente Carabinieri della Sardegna esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai militari dell’Arma nell’inchiesta sull’omicidio del soccorritore del 118 avvenuto a Buddusò. L’attività investigativa si è conclusa con l’esecuzione dei provvedimenti di custodia cautelare disposti dall’autorità giudiziaria. L’indagine ha richiesto un articolato lavoro investigativo e il coordinamento tra diversi reparti dell’Arma. Sono stati coinvolti, in particolare, i militari della Compagnia di Ozieri, della Compagnia di Iglesias e i comandi che hanno fornito supporto alle attività. Per la segreteria regionale del sindacato, l’esito dell’operazione rappresenta un risultato di rilievo e conferma il livello di preparazione e dedizione degli uomini e delle donne dell’Arma.

“​Questa segreteria regionale rivolge un plauso incondizionato a tutti i carabinieri, di ogni ordine e grado, e ai comandanti che hanno guidato e coordinato sul campo le complesse fasi investigative e operative – afferma Michele Tangianu, segretario generale regionale Sic Sardegna -. Questo risultato è il frutto di un lavoro silenzioso, meticoloso e spesso lontano dai riflettori, che rende onore al prestigio dell’Istituzione e riconferma l’insostituibile presidio di legalità rappresentato dall’Arma sul territorio sardo. ​L’esito delle indagini fornisce una concreta e ferma risposta dello Stato di fronte a un delitto efferato che aveva profondamente sconvolto l’opinione pubblica e l’intera comunità. Una risposta che restituisce fiducia nei cittadini e, soprattutto, reca una fondamentale certezza di giustizia alla famiglia della vittima, duramente provata da un dolore immenso”.

La segreteria regionale del Sindacato Indipendente Carabinieri della Sardegna ha infine rinnovato il proprio apprezzamento ai comandanti e alla catena gerarchica dell’Arma per la gestione delle operazioni, sottolineando l’importanza degli investimenti destinati alla tutela dei carabinieri e alle loro dotazioni, considerati elementi direttamente collegati alla sicurezza e alla giustizia sul territorio.

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